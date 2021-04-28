Катунь24: Врач назвала продукты, которые надо есть с кожурой

Кожура многих продуктов богата клетчаткой и витаминами, поэтому их советуют есть не очищая, заявила проктолог Елена Смирнова.

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По словам специалиста, содержимое тарелки должно наполовину состоять из овощей и фруктов. Полезно также есть бобовые, например, фасоль, чечевицу и нут. Но их стоит предварительно замочить в воде, это позволит снизить нагрузку на кишечник.

«Не снимайте кожуру с овощей и фруктов, особенно если они свои или из фермерского хозяйства. Кроме клетчатки кожура также содержит очень много витаминов и антиоксидантов, особенно яблоки и красный виноград. Добавляйте в салат или готовое горячее семена льна, кунжут», — советует врач «Царьграду».

Специалист рекомендовала делать перекус фруктами и легкими овощными салатами, орехами и сухофруктами (в черносливе, финиках, инжире, персиках много клетчатки).

Катунь24