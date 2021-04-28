Катунь24: В Алтайском крае появится новый лес из 8 тысяч кедров и лиственниц

Деревья высаживают добровольцы Чарышского района. В прошедшие выходные, 24-25 апреля 2021 года, волонтёры и местные жители уже высадили 2500 саженцев.

Фото: altairegion22.ru

Новый «дом» будущие деревья нашли в урочище в трех километрах от села Берёзовка Чарышского района. Посадки прошли в рамках проекта «Возродим леса Алтая», лесного проекта «Поглощение углерода путем лесоразведения в отдаленных районах сибирского региона Российской Федерации» и международной акции «Сад памяти», сообщает официальный сайт Алтайского края.

Всего к высадке подготовили 8000 саженцев, однако не во всех запланированных для этого местах оттаял грунт. Оставшиеся 5500 маленьких кедров и лиственниц высадили в снежнике, чтобы потом в середине мая пересадить их в открытый грунт.

«Мы выбрали участок площадью 3,5 гектара, к которому проще добраться волонтерам и другим участникам акции. Кроме того, здесь не требовалась дополнительная подготовка почвы. Также мы будем проводить агротехнический уход: скашивание травы, уход в рядах и междурядьях. Надеюсь, что лесные культуры приживутся, мы об этом позаботимся», – отметил участковый лесничий отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Чарышскому лесничеству Андрей Чеботарев.

Волонтерские работы по лесовосстановлению чарышских лесов начались в конце сентября прошлого года. Тогда добровольцы высадили более 8000 кедров в долине горной реки Бащелак в районе бывшего села Пономарево.

В этом году деревья высаживали на землях лесного фонда. Лесоводы выбрали участок, по всем параметрам подходящий именно для выращивания кедра. Осенью этого года состоится очередная акция в рамках проекта «Возродим леса Алтая».

Катунь24