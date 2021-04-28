Катунь24: В Алтайском крае вводится особый противопожарный режим

Он начнёт действовать в регионе с 28 апреля 2021 года.

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Введение режима может помочь контролировать пожарную ситуацию в регионе с учётом погодных условий и сократить случаи возгорания, уточняет Министерство природы Алтайского края. Документ о начале особого режима сейчас проходит этапы согласования.

«Ежегодно в весенний период на территории края мы имеем всплеск ландшафтных пожаров. Необходимо отметить, что на апрель и май прошлого года пришлось 68 % от общей площади, пройденной пожарами за весь пожароопасный сезон. По состоянию на 26 апреля информационной системой дистанционного мониторинга земли «ИСДМ-Рослесхоз» спутниками на территории Алтайского края зафиксировано 444 термоточки на площади 10295 га, из которых 33 термоточки на площади 482 га представляли угрозу лесным участкам», – отметили в пресс-службе регионального Минприроды.

За прошедшие выходные, 24-25 апреля 2021 года, пострадало 11 участков земли лесного фонда Алтайского края общей площадью 9,61 га. Министерство природы напоминает, что в настоящее время категорически запрещено пользоваться открытым огнём в лесу. Бесконтрольные выжигания сухой травы наносят серьёзный урон природе и региональной экономике, из-за пожаров могут погибать животные и люди.

При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или на горячую линию Региональной диспетчерской службы 8 (3852) 63-66-40.

Катунь24