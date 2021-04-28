ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле начали раздавать георгиевские ленточки

Горняк22
8 часов Ago

В воскресенье, 25 апреля 2021 года, в краевой столице началась Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Она приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Администрация Барнаула

«Волонтеры Победы» раздавали прохожим ленточки на площади Советов, у ЦУМа и Нулевого километра.

Акция продлится до 9 мая. За эти дни волонтеры планируют раздать 30 тысяч чёрно-оранжевых ленточек, которые стали символом памяти о победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам.

Получить ленточку можно будет в высших и профессиональных образовательных организациях города, в торгово-развлекательных центрах и других местах, а 9 мая — в горэлектротранспорте, сообщают в администрации Барнаула.

Катунь24

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