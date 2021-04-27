Катунь24: В Барнауле наградили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В 2021 году со дня устранения последствий катастрофы исполнилось 35 лет.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле наградили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

2,5 тысячи жителей Алтайского края принимали в ней участие. Встреча героев тех страшных событий прошла сегодня, 26 апреля 2021 года, в концертном зале «Сибирь».

Сейчас в регионе живёт 1 587 участников ликвидации. 703 человека в результате радиационного воздействия признаны инвалидами. На торжественном мероприятии губернатор края Виктор Томенко вручил «ликвидатору-чернобыльцу» Владимиру Смышляеву медаль «За заслуги перед обществом». Участников тех трагических событий наградили почётными грамотами краевого правительства и Благодарностями Губернатора края.

«И через 30, 35 лет и через 40, через 50 и через много десятилетий подвиг ваш, конечно, будет незабываем. Пожелать вам здоровья, благополучия, и пусть ваши близкие и родные всегда будут рядом с вами и радовать вас!», – пожелал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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