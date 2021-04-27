Катунь24: В озере Алтайского края массово всплыла мёртвая рыба
Видеозапись с кадрами берега водоёма, к которому прибило трупы рыб, появилась в аккаунте Barnaul.insta в Instagram.
Фото: Скриншот из видео Barnaul.insta
Катастрофа произошла на озере в селе Лебяжье в Барнауле. На кадрах видно, что вдоль берега озера на воде находится множество мёртвых рыб. Также автор видео отметила, что место вокруг водоёма сильно загрязнено: девушка сняла на видео и мусор, разбросанный вдоль берега.
«Рыбы очень-очень много. По всему берегу так», — комментирует кадры автор видео.
Причина гибели рыбы неизвестна. Рыбохрана разбирается в ситуации, информация уточняется.
Чаще всего массовая гибель рыбы наступает от удушья из-за кислородного голодания. Это происходит вследствие недостатка или полного отсутствия растворённого в воде этого вещества.
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