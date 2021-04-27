Катунь24: В озере Алтайского края массово всплыла мёртвая рыба

Видеозапись с кадрами берега водоёма, к которому прибило трупы рыб, появилась в аккаунте Barnaul.insta в Instagram.

Фото: Скриншот из видео Barnaul.insta

Катастрофа произошла на озере в селе Лебяжье в Барнауле. На кадрах видно, что вдоль берега озера на воде находится множество мёртвых рыб. Также автор видео отметила, что место вокруг водоёма сильно загрязнено: девушка сняла на видео и мусор, разбросанный вдоль берега.

«Рыбы очень-очень много. По всему берегу так», — комментирует кадры автор видео.

Причина гибели рыбы неизвестна. Рыбохрана разбирается в ситуации, информация уточняется.

Чаще всего массовая гибель рыбы наступает от удушья из-за кислородного голодания. Это происходит вследствие недостатка или полного отсутствия растворённого в воде этого вещества.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24