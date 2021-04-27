Катунь24: В Алтайском крае похитили 9 тонн рельсов

Полицейские в Зональном районе Алтайского края на подъездном железнодорожном пути обнаружили демонтированный 50-метровый участок.

Фото: сибфоут.мфд.рф

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы грузового автомобиля, которые и привели полицейских к гаражному боксу, внутри которого находился грузовик ГАЗ-66. В нём обнаружили фрагменты рельсов. Злоумышленники оснастили машину оборудованием для газовой резки металла и погрузки похищенного в кузов. Троих жителей Бийска, подозреваемых в краже, задержали с поличным.

В ходе расследования уголовного дела о краже сотрудники Алтайского ЛУ МВД России установили причастность подозреваемых к двум аналогичным кражам. В общей сложности фигуранты демонтировали и похитили 150 метров рельсов массой почти 9 тонн, которые сдавали в пункт приема и переработки металлолома. Ущерб от преступлений превысил 150 тысяч рублей.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Катунь24