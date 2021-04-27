Катунь24: В России могут увеличить налоговый вычет за жилье

Налоговый вычет за строительство или покупку жилья может вырасти с двух до трех миллионов рублей. Соответствующий законопроект 26 апреля 2021 года внесет на рассмотрение в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Зайцев.

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Также предлагается увеличить налоговый вычет за расходы по уплате процентов по кредиту за жилье с 3 до 4 миллионов рублей. Помимо этого, предлагается разрешить получение налогового вычета за уплаченные по займу проценты за каждый приобретенный объект недвижимости в размере, не превышающем 4 миллиона рублей.

Еще одно предложение депутата — разрешить получать налоговый вычет с лимитом до 3 млн руб. за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни. Подобное изменение предлагается ввести за уплату процентов по кредиту, в этом случае налоговый вычет не должен превышать 4 млн рублей за каждый объект имущества, передает РИА Новости.

Катунь24