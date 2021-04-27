Катунь24: В России проверят все учебники по истории

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сказал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Такая необходимость была вызвана критикой Владимира Путина во время его выступления с посланием Федеральному собранию. Президент признался, что был удивлен тем, что прочитал в школьных учебниках по истории. Например, в некоторых учебниках ничего не сказано про Сталинградскую битву.

Президент также задался вопросом, «кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия».

«Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и даже о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано — бывает и такое», — отметил президент.

Катунь24