Катунь24: В Барнауле отключат воду у жителей Центрального района

27 апреля больше 10 тысяч жителей Центрального района Барнаула останутся без отопления и горячей воды.

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С 9:00 до 21:00 в этот день ограничат подачу ресурса в 128 жилых домах, 8 школах, 5 детсадах и 4 больницах. В это время будет проходить плановый ремонт магистральной теплосети на улице Чернышевского в районе дома № 55.

Отключение коснётся жителей, проживающих на улицах Никитина, Партизанской, Папанинцев, а также на проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском.

Катунь24