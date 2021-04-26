Катунь24: Виктор Томенко поручил проработать вопросы по получению инфраструктурных кредитов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам послания президента поручил органам исполнительной власти начать проработку совместно с федеральными министерствами вопросов, которые необходимо будет учесть для получения инфраструктурных кредитов.

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О выделении регионам 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты заявил президент Владимир Путин. Алтайский край имеет преимущества для получения такого вида поддержки из федерального бюджета. У региона нет долгов перед коммерческими банками, а задолженность перед бюджетом минимальная – меньше 2 млрд рублей, и она реструктурирована до 2027 года, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Катунь24