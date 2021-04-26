Катунь24: Врач рассказал, какие игрушки не стоит покупать детям

Игрушки, в которых есть мелкие детали или магнитные шарики, опасны для ребенка. Об этом рассказал главный внештатный специалист – педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в беседе с РИА Новости.

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Большую угрозу для малышей представляют и гелевые шарики, которые при попадании в организм разбухают и увеличиваются, вызывая непроходимость кишечника.

Также педиатр предупредил и о магнитных шариках, которые во время попадания в организм ребенка могут встретиться в кишечнике и вызвать перфорацию кишечника, это может привести к развитию воспаления. Зачастую ребенку в таких случаях требуется срочная операция.

Также дети нередко проглатывают бытовые предметы: ключи магнитные, браслетики для фитнеса, винтики, монеты, колпачки от ручек, карандаши, ювелирные изделия. Врач рекомендовал родителям всегда присматривать за ребенком.

Катунь24