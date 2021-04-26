Катунь24: В Барнауле снесут 4 аварийных дома

Четыре дома в Барнауле, которые признали аварийными, снесут. Соответствующая информация появилась на сайте РТС-Тендер.

Фото: pixabay.com

Речь идёт о зданиях, расположенных по адресам ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Фомина, 62 и ул. Хлебозаводская, 12.

Максимальная цена контракта — 4,4 млн рублей. Заказчик торгов — комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Барнаула. Аукцион запланирован на 30 апреля. Победитель должен будет выполнить работы по сносу в течение 70 дней со дня подписания акта приёма-передачи объектов.

Катунь24