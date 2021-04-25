Катунь24: Василий Парильщик: традиции и приметы на 25 апреля

Катунь24: Василий Парильщик: традиции и приметы на 25 апреля25.04.2021
По приметам на 25 апреля медведь должен выйти из берлоги, а зайцы начинают бегать даже днем. В народном календаре дата получила название Василий Исповедник, Василий Парийский, Василий-парильщик.
Фото: vsyamagik.ru
Православная церковь в этот день почитает преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского, проживавшего в IX веке в городе Пария. В период иконоборчества он всячески отстаивал почитание икон (не исполнял приказы императора об уничтожении икон, не общался с иконоборцами и не допускал их в свою епархию). За верность иконопочитанию был подвергнут многочисленным гонениям.
Традиции и обычаи
Название обители, где был епископом преподобный Василий, в народном календаре превратилось в характеристику святого. Так как к этому времени окончательно устанавливалась весна, Василия Парийского сделали ответственным за наступающее потепление.
Антип (24 апреля) воду льет, Василий земле пару поддает
Василий Парийский парит землю.
Василий землю запарил – пора из саней оглобли вырывать и на поветь отправлять.
По мнению наших предков, в этот день медведь должен обязательно встать и выйти из берлоги. В былые времена медведей называли берложниками. На Антипа в лес старались не ходить, чтобы не встретить разъяренного косолапого зверя.
Считается, что 25 апреля зайцы начинают бегать днем. У славян существует немало примет о зайце, который попадается навстречу, перебегает дорогу, заскакивает в деревню или во двор, ‒ все они сулят несчастья и беды.
Заяц по деревни бегает – к пожару.
Заяц дорогу перебежит – быть беде. Иногда это может сулить потерю близкого человека.
В былые времена, желая человеку доброго пути, произносили: «Чтоб тебе заяц дорогу не перебегал».
Чтобы обезопасить себя или отвести несчастье верным средством служит кнут или палка, которые нужно переломить и одну часть бросить в ту сторону, откуда выбежал заяц, а вторую – в ту, куда он убежал.
Покинутые девушки и женщины в этот день читали заговор, чтобы забыть любимого человека. Для этого топили печь и, дождавшись, когда из трубы пойдет дым, открывали печную дверцу, становились перед ней на колени и говорили:
Приметы и поверья
- Если земля поспела – взбивай гряды.
- Много паутины – к хорошему, жаркому лету.
- Верба зацвела – к теплому лету.
- Если идет дождь, то в начале мая будет дождливо.
- Теплый день – к урожайному году.
- Ива распушилась – холодов больше не будет.
- Сны с 24 на 25 апреля не предвещают ничего важного. Сновидение, увиденное днем 25 апреля, может исполниться через 7-10 дней.
Люди, родившиеся 25 апреля, очень хозяйственные. Им следует носить сердолик и коралл.
По материалам сайта vsyamagik.ru