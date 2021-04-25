Катунь24: В село Алтайского края прилетели лебеди

Фотографии птиц показала сегодня, 24 апреля 2021 года, Наталья Щербак в Telegram-канале «В курсе 22».

Фото: Наталья Щербак/ barnaul.insta

Лебеди поселились в селе Верх-Пайва Баевского района. На фото видно, что птицы облюбовали водоём рядом с населённым пунктом, однако это не река и не озеро.

«Просто в поле растаял снег. Пять лет назад сюда прилетало 3 пары лебедей, тогда одного застрелили. Их не было 5 лет, и вот, в этом году, снова прилетели! Причем все лебеди по парам. Очень красивое зрелище!», – написала Наталья Щербак.

Сейчас у птиц брачный период. Автор снимка надеется, что в птиц больше не будут стрелять, и они станут регулярно прилетать на это место.

Катунь24