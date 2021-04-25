Катунь24: В Барнауле ограничат движение по улице Власихинской

На участке этой дороги будут выполняться ремонтные работы.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

С 26 по 30 апреля на участке объездной дороги протяженностью 450 м от ул. Власихинской до путепровода дорожники будут укладывать асфальтобетонное покрытие локальными участками, сообщает региональный Минтранс. На время ремонтных работ сотрудники ДСУ организуют движение поочередно по одной полосе проезжей части.

В Минтрансе отмечают, что восстановление этого участка работы повысит уровень комфорта автолюбителей при проезде. Кроме того, планируется реконструировать этот участок для увеличения его пропускной способности. На данный момент проводятся конкурсные процедуры по поиску подрядчика для проектирования развязки.

Катунь24