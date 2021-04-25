Катунь24: В центре Барнаула начали ремонтировать дороги

Всего на 2021 год запланирован текущий ремонт 68,3 тысяч кв.м покрытия.

Фото: barmaul.org

Сегодня, 24 апреля 2021 года, две бригады МБУ «Автодорстрой» начали готовить проезжую часть в Барнауле к ремонту. На сегодняшний день ведётся фрезерование поврежденного асфальта ведется на проспекте Ленина в границах улицы Димитрова и площади Октября, а также на площади Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

По муниципальному заданию на 2021 год запланирован текущий ремонт 68,3 тысяч кв.м дорог на общую сумму 67 млн 554 тыс. рублей. В этот объем работы входит также ремонт 18,5 тысяч кв.м тротуаров на сумму почти 12,5 млн рублей, заливка 20 тысяч метров температурных трещин на сумму 3,3 млн рублей, ремонт струйно-инъекционным методом 5,4 тыс. кв.м дорог на сумму более 3 млн рублей.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участках ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.



Катунь24