Катунь24: В Алтайском крае проходит чемпионат по автомногоборью. Видео

Автомобилисты соревнуются сегодня, 24 апреля 2021 года, на турнире «Битва под Павловском»

Фото: Скриншот видео Минспорта Алтайского края

Соревнования проходят в райцентре Павловского района на развилке старой трассы Павловск — Ребриха. За победу сражаются 50 участников, Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Павловск, Заринск, рассказала «Катунь 24» главный специалист развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта региона Яна Фурс.

Любители экстрима проходят дисциплину «многоборье» в личном зачете в классах автомобилей «стандарт» и «экстрим» с колесной формулой 4×4. К слову, не только мужчин привлекает эта напряженная и азартная борьба: среди участников чемпионата также много девушек.



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