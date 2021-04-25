Катунь24: Воспитанник барнаульского «Динамо» стал тренером ФК «Уфа»

Яков Эрлих, экс-форвард «Динамо», будет помогать главному тренеру уфимской команды Алексею Стукалову.

Фото: Алтайский спорт

Свою профессиональную карьеру начинал в барнаульском клубе СШОР «Динамо». В 2007 году Яков Эрлих перешёл в «Ростов», с которым в 2008 году вышел в Премьер-лигу. Далее выступал за множество других команд, в том числе вновь поиграл в сезоне 2015/2016 за барнаульское «Динамо». После завершения игровой карьеры Яков работал тренером по физподготовке в ФК «Олимп-Долгопрудный» и тренером-аналитиком женской молодежной сборной России (игроки до 19 лет), сообщает «Алтайский спорт».

В «Уфе» играет еще один воспитанник «Динамо», полузащитник Владислав Камилов. В последнем туре футболист отметился дублем в ворота московского «Спартака» и был признан лучшем игроком матча. Об интересе к Камилову уже заявили в ЦСКА.

Катунь24