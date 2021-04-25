Катунь24: В Барнауле водитель такси врезался в забор

Предположительно мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Инцидент Барнаул

Об аварии сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». Она случилась сегодня, 24 апреля 2021 года, около 6 утра в районе дома №6 по улице Советской Армии.

По информации подписчиков, водитель такси е справился с управлением и врезался в забор частного дома, после чего машина перевернулась. По предворительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения. Подробности произошедшего уточняются.

Катунь24