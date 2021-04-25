Катунь24: Владимир Путин подписал указ о выходных между майскими праздниками

В 2021 году Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

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Указ был подписан 23 апреля 2021 года и опубликован на официальном сайте Кремля. В нём подчеркнуто, что меры приняты «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции» и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации.

Согласно документу, нерабочими установлены дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением зарплаты. Кроме того, президент поручил органам власти и организациям обеспечить работу своего ведомства или компании в период с 1 по 10 мая 2021 года и определить для этого количество сотрудников.

Напомним, с предложением сделать выходными дни с 1 по 10 мая 2021 года к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Катунь24