Катунь24: В Алтайском крае завершили формирование Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния

Этот вопрос рассмотрели сегодня, 23 апреля, на заседании правительства Алтайского края, которое провел губернатор Виктор Томенко.

Фото: Правительство Алтайского края

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния — ЕГР ЗАГС — это федеральная государственная информационная система, в которой сотрудники органов ЗАГС, консульских учреждений Российской Федерации осуществляют регистрацию актов гражданского состояния и производят иные юридически значимые действия.

В целом по стране в ЕГР ЗАГС включено более 520 миллионов актовых записей, созданных начиная с 1926 года.

«По количеству записей актов, подлежащих конвертации, Алтайский край занял 13 место из 85 субъектов Российской Федерации. Конвертации подлежали более 10 миллионов 700 тысяч записей актов гражданского состояния, работы завершены досрочно в ноябре 2020 года», — подчеркнула Оксана Грохотова.

Руководитель ведомства отметила, что централизованное хранение данных и юридически значимый электронный документооборот способствуют повышению доступности получения государственных услуг гражданами, сокращают временные и материальные издержки.

ЕГР ЗАГС обеспечивает возможность оперативного и единообразного предоставления сведений о регистрации актов гражданского состояния.

Преимущество установленного порядка получения сведений, содержащихся в ЕГР ЗАГС, уже получило свое подтверждение в решении приоритетных государственных задач.

«Своевременно выполненные органами ЗАГС работы по наполнению ЕГР ЗАГС напрямую повлияли на эффективность решения поставленной президентом Российской Федерации задачи по реализации мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в период пандемии», — отметила Оксана Грохотова.

Губернатор отметил важность проделанной работы по формированию ЕГР ЗАГС.

«Использование сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния стоит первоочередной задачей для краевых органов исполнительной власти и муниципальных образований при оказании государственных и муниципальных услуг», — сказал глава региона.

Катунь24