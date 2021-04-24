Катунь24: В Новосибирске толпа подростков вот уже полтора месяца издевается над дочерью фронтовика

Катунь24: В Новосибирске толпа подростков вот уже полтора месяца издевается над дочерью фронтовика24.04.2021
С начала марта 2021 года дети пугают пожилую женщину громкими стуками в дверь квартиры, кидают в ее сторону палки и громко выражаются нецензурной бранью.
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
Сообщение об этом появилось накануне в местных СМИ. По их данным, отец женщины участвовал в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина, затем год пробыл в Германии и пришел домой в конце 1946 года.
Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном Следкоме.