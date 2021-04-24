Катунь24: В барнаульских киосках «Лига Пресс» возобновляются продажа и пополнение транспортных карт

С 23 апреля в большинстве киосков «Лига Пресс» возобновились продажа и пополнение электронных средств платежа.

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В пресс-службе администрации Барнаула предупреждают, что пока не работают только три киоска, расположенные по следующим адресам: проспект Ленина, 155; проспект Ленина, 10; ул. Георгиева (остановка «Стоматологическая поликлиника»).

В ближайшие дни технические работы в этих киосках будут завершены и в них продолжатся продажа и пополнение электронных средств платежа.

Катунь24