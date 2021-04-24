Катунь24: В бийском центре соцобслуживания провели обыск и изъяли документацию

Обыски в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска прошли 22 апреля 2021 года в рамках расследования уголовного дела.

Фото: Бийское телевидение

Об изъятии документов сообщило «Бийское телевидение». К нарушениям может быть причастна директор центра Людмила Чернова: сотрудники пожаловались на «финансовые нарушения и вседозволенность руководителя». Она занимает руководящую должность уже 15 лет.

Также, по словам бывших сотрудников, в центре были трудоустроены люди, которые исправно получали заработную плату, однако не появлялись на работе. Кроме того, сотрудникам центра приходилось отдавать директору выписанные премии, «это было нормой».

На данный момент продолжается расследование уголовного дела СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Катунь24