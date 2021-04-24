Катунь24: В Алтайском крае в два раза увеличилось отделение паллиативной службы в 2020 году

В регионе увеличилось число коек в больницах для тяжелобольных детей и география выездов на приемы.

Фото: zdravalt.ru

Региональный Минздрав сообщил, что в паллиативной медпомощи в Алтайском крае на сегодняшний день нуждаются около 230 детей, больных онкологией (около 10 %) и неврологическими патологиями: тяжелыми формами ДЦП, гидроцефалии, энцефалопатии, последствиями черепно-мозговых травм.

За 2020 год в Алтайском крае для лечения этих детей было создано 10 коек Барнауле в Детской городской клинической больнице № 7, 5 – в Городской детской больнице Бийска и 5 – в Детской городской больнице Рубцовска. В ближайшее время планируется открыть дополнительно ещё три койки на базе Детской городской клинической больницы № 7.

Кроме того, специалисты краевой выездной патронажной бригады стали оказывать медицинскую помощь на дому тяжелобольным детям всего региона, за исключением Бийска и Рубцовска. Ранее к выездной бригаде обращались только жители Барнаула.

Всего за время работы отделения было совершено более 980 выездов, ежедневно специалисты посещают от 3-6 больных. Во время визита специалисты осматривают детей, дают рекомендации по лечению, при необходимости меняют трахеостомы, адаптируют работу аппаратов ИВЛ, оказывают экстренную помощь.

«В связи с расширением отделения в ближайшее время штат врачей планируем увеличить. Поскольку количество паллиативных детей в крае будет только расти: улучшается диагностика. Формирование списка детей, нуждающихся в паллиативной помощи, продолжается. Их предоставляют педиатры детских поликлиник», – отмечает главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в Алтайском крае Наталья Зоричева.

Наталья Зоричева не скрывает, такие дети нуждаются во всесторонней поддержке. В том числе её готовы оказать в благотворительном фонде «Лучик надежды». Эту организацию создали мамочки детей, нуждающихся в паллиативной помощи. В ближайшее время страницы организации появятся во всех социальных сетях.

Катунь24