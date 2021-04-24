Катунь24: В Алтайском крае выросла на 7 % зарплата за февраль

Информацию о среднем уровне зарплаты в регионе сообщил Алтайкрайстат.

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В феврале 2021 года уровень зарплаты составил 28 952 рубля – на 7 % больше по сравнению с 2020 годом (27 039 рублей). При этом реальные доходы с учётом индекса потребительских цен выросли только на 1,1 %.

В январе этого года зарплата также оказалась выше аналогичного показателя 2020 года на 6,5 %.

Напомним, за предыдущий 2020 год зарплата в Алтайском крае выросла на 7,2 %. Она составила 29 983 рубля.

Катунь24