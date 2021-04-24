Катунь24: Вокалист Rammstein спел советскую песню на русском языке

Немецкий музыкант и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город», известную по фильму «Истребители», где её исполняет Марк Бернес.

Фото: кадр из клипа Embedded video for Вокалист Rammstein спел советскую песню на русском языке

Автор стихов — советский поэт Евгений Долматовский. Песня прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Линдеманн уже не первый раз проявляет интерес к русской культуре. В 2004 году в песне Rammstein Moskau («Москва») помимо припева, исполненного русскоязычной певицей на русском языке, Тилль произносит фразу «раз, два, три», а в 2019 использовал фразу «я люблю тебя» в песне Ausländer («Иностранец»).

Катунь24