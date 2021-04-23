Катунь24: В Барнауле пройдёт большой фестиваль для велосипедистов

Праздник «БарнеоВелоФест» также даст старт открытию велосипедного сезона в городе, сообщает Госавтоинспекция Барнаула.

Фото: pixabay.com

На празднике велосипедистов ждёт массовый велопробег, ежегодный детский кубок по ПДД «Велопульсики», вело-драг-рейсинг, викторины, забег на самокатах, квесты и эстафеты, детские квадроциклы. Победителей забегов и конкурсов ждут призы.

Праздник проводит Госавтоинспекция Барнаула с Комитетом по образованию г. Барнаула и торговой сетью спортивных магазинов. Кроме открытия велосезона, фестиваль будет посвящен профилактике ДТП, культуре и уважительному отношению к правилам дорожного движения, в том числе и для двухколесного транспорта.

Всех велосипедистов приглашают 10 мая в 12:00 в городской парк «Изумрудный».

За 2020 год в Барнауле с участием велосипедистов зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 60 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 25 детей.

Катунь24