Катунь24: В правительстве Алтайского края обсудили итоги реализации государственной национальной политики в 2020 году

Сегодня, 22 апреля, заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь провел заседание Совета по вопросам реализации государственной национальной политики края.

Фото: Антон Федотов

Основные направления этой работы в период коронавирусных ограничений, а также планы на текущий год представила секретарь совета Оксана Ноянзина. По ее словам, важным результатом стало то, что, несмотря на ограничительные меры, все мероприятия государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» выполнены. В частности, ключевое событие в этой области — Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» — в 2020 году было решено провести осенью, с учетом противоэпидемических ограничений, в необычном для него закрытом формате. Это обеспечило необходимое пространство диалога между представителями этнических сообществ. И этот диалог удалось вывести на новый уровень презентаций — бесед на межэтническую тематику. Напомним: этот фестиваль проводят в регионе с 2013 года. Он сочетает в себе научные, методические, концертные, выставочные составляющие, с 2015 года входит в национальный календарь Российской Федерации. За восемь лет участниками фестиваля стали более 10 тысяч жителей 31 субъекта Российской Федерации, а зрителями — свыше 50 тысяч человек.

В 2020 году в рамках госпрограммы освоены новые форматы работы: очно-заочные, дистанционные. Также расширена информационно-просветительская работа в интернете, что позволило вовлечь в мероприятия около 200 тысяч участников, причем более 50 тысяч привлекли к реализуемым проектам национально-культурные общественные объединения.

Отдельной темой выступления Оксаны Ноянзиной стало выполнение одного из поручений президента Российской Федерации, данных по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. В течение 2020-2021 годов правительство Алтайского края ведет работу по повышению эффективности деятельности образованных при высших должностных лицах субъектов Российской Федерации и главах муниципальных образований общественных советов и иных консультативных органов по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений. Так, в течение 2020 года создано 15 общественно-консультативных органов при главах муниципальных образований, и эта работа будет продолжена.

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года прямо предусматривает участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач государственной национальной политики, использование их потенциала в деятельности по гармонизации межнациональных, межэтнических отношений, а также профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве. Национально-культурные и межнациональные общественные объединения являются неотъемлемой частью механизма реализации государственной национальной политики, партнерами органов власти, институтом гражданского общества, без которого координация взаимоотношений граждан и государства существенно затрудняется.

Директор Дома народов Алтайского края Наталья Разгоняева презентовала членам совета программу IX Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», рассказала о новых направлениях его работы в 2021 году. Фестиваль пройдет с 7 по 13 июня.

Доктор социологических наук, руководитель Ресурсного центра по развитию гражданских инициатив и содействию интеграции народов и культур в Алтайском крае Светлана Максимова представила сравнительный анализ шестилетних исследований состояния межнациональных отношений в Алтайском крае. С 2015 года на территории региона организован ежегодный социологический мониторинг, результаты которого позволяют не только охарактеризовать состояние межнациональных отношений, но и дать обоснованные прогнозы их развития на основе ежегодной оценки мнений не менее чем 1200 жителей Алтайского края и 30 экспертов — руководителей общественных этнических объединений.

Докладчик подчеркнула, что сферы как межэтнических, так и межконфессиональных взаимодействий населения Алтайского края на протяжении последних шести лет отличаются позитивным вектором развития. Вместе с тем хоть и редко, но имеют место конфликтные взаимодействия как между представителями разных этносов, так и религий. Именно поэтому меры государственной национальной политики по гармонизации межнациональных отношений существенно важны и должны быть расширены, особенно в селах Алтайского края.

При поддержке региональной программы итоги шестилетних наблюдений за сферой национальных отношении изданы в виде научной монографии, которая передана членам совета. Отметим, что это издание направлено для работы во все органы местного самоуправления городов и районов края.

Заместитель директора Дома народов Алтайского края Евгения Наумова рассказала о возможностях национально-культурных общественных объединений принять участие в проектах Дома народов Алтайского края — конкурсах, выставочных и исследовательских проектах.

В завершение заседания Виталий Снесарь рассказал об итогах ежегодного семинара-совещания «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Он прошел 8 апреля в Новосибирске. На совещании обсудили вопросы укрепления единства российской нации, формирования общероссийской гражданской идентичности, адаптации и интеграции семей иностранных граждан в принимающее сообщество, развитие этнокультурного туризма в Сибири.

Алтайский край представил доклад «Меры по повышению эффективности работы консультативно-совещательных органов, общественных советов по вопросам межнациональных отношений и информационное сопровождение государственной национальной политики». Опыт региона был рекомендован к изучению и практическому использованию в Сибирском федеральном округе.

Катунь24