Катунь24: В Алтайском крае парень украл неисправный автомобиль и попытался сдать его на металлолом

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

28-летний житель села Шульгин Лог рассказал правоохранителям, что у него на трассе сломался автомобиль ВАЗ-21074 2004 года выпуска. А пока он ходил за помощью, его машину кто-то украл.

В краже подозревается 21-летний парень из соседней деревни. Он уже дал признательные показания. У него изъяли похищенный ВАЗ-21074, машину вернули хозяину. Как удалось выяснить сотрудникам полиции, злоумышленник, увидев автомобиль на обочине дороги, попросил своего знакомого отбуксировать его на окраину ближайшего села, где располагался пункт металлолома. Но сдать машину у него не получилось, так как не было документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Катунь24