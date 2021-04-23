Катунь24: В Алтайском крае восстановили движение еще на одной региональной трассе

Катунь24: В Алтайском крае восстановили движение еще на одной региональной трассе23.04.2021
Сегодня, 22 апреля 2021 года, в Солтонском районе сняли ограничение на участке дороги Акатьево – Сузоп – Новотроицк.
Фото: pixabay.com
В регионе по-прежнему перекрыты две трассы. В Алейском районе ограничено движение по дороге Алейск – Безголосово – К-13, в Целинном – К-05 – Марушка – Дружба – Рупосово – К-05. В Минтранспорта уточняют, что по этим направлениям есть альтернативные проезды.
Актуальную информацию о проезде можно получить по телефонам:
- дежурный Алтайавтодора: (3852) 50-75-12, 8-800-222-31-69;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай»: (3852) 63-14-59;
- дежурный Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД Главного управления МВД России по Алтайскому краю: (3852) 39-35-86.