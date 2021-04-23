Катунь24: В барнаульском Нагорном парке теперь обитают белочки

Пять зверьков привезли в парк вчера, 21 апреля 2021 года, из барнаульского зоопарка «Лесная сказка».

Фото: пресс-служба администрации города

Для новых обитателей на деревьях вдоль аллеи парка у лестницы со стороны Оби повесили домики. Они покрыты специальным лаком, который препятствует разрушению дерева и является безвредным для животных.

Все желающие смогут покормить белочек сырыми семечками, орехами, сухофруктами.

По словам директора зоопарка Сергея Писарева, они уже не в первый раз выпускают белок на волю. Четыре года назад, когда этих животных стало много, некоторых из них выпустили на территории зоопарка. Позже белок выпустили в парке им. В. И. Ленина и в Мизюлинской роще.

Катунь24