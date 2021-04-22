Катунь24: Вадим Ключник: традиции и приметы на 22 апреля

По приметам на 22 апреля судили о том, когда следует пахать землю. В народном календаре дата получила название:

Вадим;

Вадим Ключник;

День Евпсихия;

отмыкание родников.

Фото: pixabay.com

В православии в этот день почитают преподобномученика Вадима, родившегося в IV веке в Персии. С юных лет он уверовал во Христа, оставил знатных и богатых родителей, покинул отчий дом и поселился в обители за городом. Вскоре он был рукоположён во пресвитеры. На какое-то время Вадим удалился на пустынную гору, где молился в полном одиночестве и был удостоен видеть Славу Божию. После чего вернулся в монастырь, где проповедовал и учил до самой смерти.

При жизни святого в Персии правил царь Шапур (309-379), жестоко преследовавший христиан. От его гонений пострадало более 270 верующих, в том числе и преподобномученик Вадим. Святого вместе с семью учениками задержали и заключили в темницу. На протяжении четырех месяцев их жестоко истязали, пытаясь заставить отречься от веры. Мужчины стойко выдержали все мучения.

Другой христианин по имени Нирсан, не выдержав испытаний, отрекся от Христа. Шапур приказал Нирсану собственноручно отрубить голову пресвитеру Вадиму, за что пообещал прощение и награду, и тот согласился. С первого удара он не смог отрубить голову святому, и несчастный перетерпел новые мучения, пока палач наконец-то не отрубил ему голову. Согласно житию, Нирсану заплатили обещанное, но радости ему это не принесло.

Ещё в этот день чтят мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского), получившего христианское воспитание от своих знатных и благочестивых родителей. При правлении Юлиана Отступника (361-363) святой вступил в христианский брак. Во время брачного торжества язычники в его городе устроили жертвоприношение богине Фортуне. Евпсихий, узнав об этом, собрал народ и разрушил языческий храм. Понимая, что за этот поступок его непременно накажут, он раздал своё имущество бедным и приготовился к мученическому подвигу.

Император Юлиан, услышав, что произошло, обрушил свой гнев не только на Евпсихия, но и на остальных жителей города. Одних он казнил, других отправил в изгнание, у церквей отнял имущество, а всё христианское духовенство отправил на военную службу. Город лишили названия Кесария (т.е. Царственный) и вернули прежнее название Маза, а жителей обложили тяжелой данью. Юлиан угрожал полностью уничтожить город, если жители не возведут новый языческий храм, а также приказал любыми способами заставить Евпсихия принести жертву идолам. Святой страдалец мужественно выдержал все мучения и в 362 году был усечен мечом.

Традиции и обычаи

На Евпсихия обходили ключи и родники, приговаривая: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Каждая семья имела свой источник, который чистили, почитали, с любовью и с заботой из него брали воду, веря, что она принесет счастье и здоровье.

К родникам на Руси всегда было особое отношение. Эти источники чистой воды не только помогают утолить жажду, но и наполняют жизнью и возобновляют силы. Люди, обращаясь к своим истокам, очищали душу от страхов и сомнений. Неслучайно слова «род», «родник», «Родина» и «родной» имеют общий корень. Они символизируют связь людей с местами, где находится исток их рода. Наши предки поклонялись священным источникам и колодцам в день Параскевы Пятницы (10 ноября).

Толкование снов

Сон с 21 на 22 апреля сбудется через 40 дней. Важно и то, что вам приснилось:

ёж – к ссорам;

черёмуха – к интимной встрече;

квасить капусту – к грусти и печали;

оттирать пятно – к стыду и позору;

натирать себя мазью – к недолгой болезни;

надевать маску – к знакомству со лживым человеком;

вырезать фигуры из бумаги – к известию издалека;

масло сбивать – к деньгам или к получению наследства;

швырять мяч о стенку собственного дома – на вас донесут;

стучать в бубен – к огорчению.

Сновидение, приснившееся днем 22 апреля, сбудется через пять лет и уже ничего значить не будет.

Приметы и поверья

Если ком земли не рассыпается, то вспахивать почву рано, т.к. она ещё сырая. Если же земля рассыпается, то пришло время пахать. Если погода к этому дню не установилась, то лето будет сухое. Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным. Восход солнца с белесыми бликами указывает на то, что в ближайшие дни дождя не будет. Одуванчик зацвел – наступила настоящая весна. Ветер и туман – к урожайному году. Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету. Петухи рано запели – к перемене погоды. Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

Людям, родившимся 22 апреля, следует носить циркон и яшму.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24