Катунь24: В Горном Алтае обнаружили новые места обитания снежного барса

Новых особей ирбиса зафиксировали камеры на Южно-Чуйском хребте.

Фото: Пресс-служба Алтае-Саянского представительства WWF

Ранее это место не считалось важным очагом обитания снежных барсов. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка при поддержке WWF и фонда «Мир вокруг тебя» с 2018 года вели наблюдения за ирбисами только в восточной и центральной части хребта, тогда камеры регистрировали всего 3 особи. В начале 2021 года камеры были установлены и в западной части Южно-Чуйского хребта, где и заметили новых барсов. Как отметили в пресс-службе Алтае-Саянского представительства WWF, новые камеры установили местные жители и скотоводы, живущие рядом.

Автоматические камеры зафиксировали самку с двумя котятами, которые уже осенью начнут самостоятельную жизнь, и двух одиночных ирбисов, их пол определить не получилось. Специалисты предполагают, что один из снежных барсов – это доминантный самец. Он часто попадал на снимки камер в 2021 году, значит, эта особь активная, много перемещается – вероятно, ищет самку для кошачьей свадьбы.

«В этом году шесть местных жителей Кош-Агачского района Республики Алтай будут помогать изучать и сохранять снежного барса в рамках проекта «Сайлюгемский нацпарк» и WWF. Четверо участников — опытные волонтеры, а двое новых добровольцев – скотоводы, которые живут в местах, где обитает ирбис, хорошо знают местность, кое-кто из них даже видел ирбиса вживую. Чабаны помогут нам изучить местность, будут сообщать о природоохранных нарушениях – у скотоводов очень сплоченное общество. Учитывая риск нападения снежного барса на скот в этом районе, важно, чтобы чабаны бережно относились к хищнику», — рассказал Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка.

Волонтёры уже присоединились к проекту: с начала года они провели выход по поиску следов жизнедеятельности ирбиса – следов, задиров на деревьях от когтей, мочевых меток, проверки фотоловушек и поиску петель. Также волонтеры обходили труднодоступные участки вокруг камер, там, где был особенно высок снежный покров.

Катунь24