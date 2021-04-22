Катунь24: Виктор Томенко: Правительство Алтайского края готово приступить к реализации инициатив президента Российской Федерации

Катунь24: Виктор Томенко: Правительство Алтайского края готово приступить к реализации инициатив президента Российской Федерации22.04.2021
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко присутствовал на мероприятии, которое прошло сегодня, 21 апреля, в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
Фото: Правительство Алтайского края
Сразу после окончания выступления президента России Виктор Томенко отметил ориентированность послания на решение внутренних вопросов развития.
«Нынешнее послание направлено, главным образом, на решение проблем внутри нашей страны, в социальной сфере, а также на достижение национальных целей развития. Президент особое внимание уделил поддержке социально незащищённых категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса в сфере занятости, необходимости подъема, восстановления экономики. Поэтому очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших решений, и мы приступим к их реализации», — подчеркнул губернатор края Виктор Томенко.
Глава региона особо выделил ту часть послания президента, которая касается поддержки регионов. Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, займы из федерального бюджета минимальны (менее 2 миллиардов рублей). Поэтому регион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых субъектам Федерации заявил Владимир Путин.