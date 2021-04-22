Катунь24: Виктор Томенко: Правительство Алтайского края готово приступить к реализации инициатив президента Российской Федерации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко присутствовал на мероприятии, которое прошло сегодня, 21 апреля, в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко: Правительство Алтайского края готово приступить к реализации инициатив президента Российской Федерации

Сразу после окончания выступления президента России Виктор Томенко отметил ориентированность послания на решение внутренних вопросов развития.

«Нынешнее послание направлено, главным образом, на решение проблем внутри нашей страны, в социальной сфере, а также на достижение национальных целей развития. Президент особое внимание уделил поддержке социально незащищённых категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса в сфере занятости, необходимости подъема, восстановления экономики. Поэтому очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших решений, и мы приступим к их реализации», — подчеркнул губернатор края Виктор Томенко.

Глава региона особо выделил ту часть послания президента, которая касается поддержки регионов. Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, займы из федерального бюджета минимальны (менее 2 миллиардов рублей). Поэтому регион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о выделении которых субъектам Федерации заявил Владимир Путин.

Катунь24