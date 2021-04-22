Катунь24: В Алтайском крае начали ремонт федеральных трасс

О старте ремонтных работ сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"

Сейчас, в апреле 2021 года, дорожники выполняют подготовительные мероприятия и установку соответствующих знаков. Начались работы на двух участках федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. С 20 апреля 2021 года подрядчики приступили к ремонту обхода Павловска (км 55 – км 63). На первом этапе они выполнят фрезерование дорожной одежды, часть этого материала будет использоваться повторно. К нему добавят щебеночно-песчаную смесь, вспененный битум и цемент, а затем сформируют новый слой, который станет основанием обновленной конструкции. Усиленная таким образом дорога будет эффективно справляться с нагрузкой и прослужит не меньше 12 лет.

По этой же технологии дорожники начали выполнять капитальный ремонт на участке в Мамонтовском районе (км 178 – км 185). Как и на первом объекте, здесь применят технологию холодной регенерации, однако из-за большого износа дороги конструктивные слои заменят практически полностью. Участок проходит по болотистой местности, поэтому, чтобы предотвратить разрушение грунтовыми водами, будет использована современная методика отсечения воды с помощью 3D-гидроматов.

Кроме того, на обоих участках приведут в порядок водопропускные трубы, в общей сложности 15 штук. Сооружения, которые были полностью разрушены, заменят на новые, остальные отремонтируют. Это обеспечит беспрепятственный пропуск паводковых вод в весенний период.

На автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в ближайшие дни приступят к устройству защитного покрытия в районе моста через реку Иша (км 415 – км 422). Кроме того, в активную стадию перешли работы на объектах, начатых в прошлом году. Это участки расширения Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов (км 173 – км 183), от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска (км 212 – км 223), а также устройство третьей полосы на подъемах в Троицком районе (км 268 – км 271).

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