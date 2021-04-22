Катунь24: В Молодежном театре Алтая покажут спектакль о Валерии Золотухине

Спектакль «Пой, Вовка…» приурочен к 80-летию народного артиста России, актера, педагога, художественного руководителя МТА с 2003 по 2013 год.

Фото: mta-barnaul.ru

Спектакль «Пой, Вовка…» основан на автобиографическом материале: фрагментах писем, прозы, дневников артиста. В него вошли рассказ «Старики», отрывки из повестей «Вдребезги» и «На Исток-речушку, к детству моему».

«Это история о простом мальчишке из маленькой деревни, который из-за серьёзной травмы стал инвалидом и уже хотел было уйти из жизни. Но вдруг он услышал по радио, как поёт Сергей Лемешев, и решил стать таким же великим певцом. Поступил в московское музыкальное училище, потом понял, что хочет быть великим артистом, потом – писателем. Он ставил перед собой большие цели и целенаправленно шёл к ним. И каждый раз добивался поставленных задач», – сообщает пресс-служба МТА.

Премьерные показы спектакля «Пой, Вовка…» пройдут в Молодёжном театре Алтая 20 и 21 мая 2021 года. Билеты уже в продаже. Телефон кассы 50-35-03.

Катунь24