Катунь24: В Новоалтайске строят новую школу

Ее смогут посещать 550 детей.

Embedded video for В Новоалтайске строят новую школу

На территории около 27 тысяч квадратных метров будут обустроены спортивная, учебно-опытная, хозяйственная зоны и зона отдыха. Планируют построить полосу препятствий, на которой дети будут обучаться военному делу. На специальных площадках ученики смогут выращивать сельхозкультуры, заниматься метеорологическими исследованиями. Подобных школ в Новоалтайске больше нет, поэтому жители моногорода ждут открытия нового учебного заведения. Но главное, новое учебное учреждение разгрузит другие 11 школ Новоалтайска. Сейчас в них обучаются 10 тысяч детей. Из них 3 тысячи школьников вынуждены заниматься во вторую смену. Школы переполнены.

Сейчас на объекте строители заканчивают кладку стен, делают кровлю и выполняют сантехнические работы: проводят воду, канализацию, отопление и электрику. Готовность – 50 %. По плану сдача объекта запланирована на май 2022 года.

Единый стройзаказчик планирует в моногороде строительство еще одной школы также на 550 мест в соседнем 11 микрорайоне. Ее проектирование закончится в феврале следующего года.

Катунь24