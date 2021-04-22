Катунь24: В Барнауле обследуют аварийные дома

20 апреля 2021 года глава города Вячеслав Франк провел внеочередное заседание комиссии Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: Катунь 24

Он поручил организовать работу по заключению муниципальных контрактов на выполнение временных раскреплений на многоквартирных домах по адресам: ул. 1-я Западная, 51; ул. Советской армии, 54.

Заместитель председателя комитета – главный инженер комитета ЖКХ Денис Ращепкин доложил, что администрации районов составили перечень аварийных домов, вызывающих наибольшую обеспокоенность из-за технического состояния.

«Поэтому было принято решение о необходимости обследования и подготовки заключений на предмет возможности дальнейшей эксплуатации домов по следующим адресам: ул. Промышленная, 2; ул. Советской армии, 160, 164; ул. Петра Сухова, 16, 36, 38, 50; ул. 1-я Западная, 45; ул. Тимуровская, 32, 44; ул. Цеховая, 14а», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комитету жилищно-коммунального хозяйства города было поручено организовать работу со специализированными организациями на обследование и подготовку заключений на предмет возможности дальнейшей эксплуатации домов.

Администрациям Ленинского, Октябрьского и Центрального районов дано поручение ввести режим повышенной готовности в границах придомовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Промышленная, 2; ул. Советской армии, 160, 164; ул. Петра Сухова, 16, 36, 38, 50; ул. 1-я Западная, 45; ул. Тимуровская, 32, 44; ул. Цеховая, 14а.

«Также главам районов поручено до момента выдачи заключения специализированной организацией по результатам обследования технического состояния многоквартирных домов обеспечить ежедневный контроль за состоянием строительных конструкций данных домов. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в указанных домах, организовать развертывание пунктов временного размещения», — подчеркнули в администрации.

Катунь24