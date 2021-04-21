Катунь24: В барнаульском зоопарке появились новые жители

За последний месяц в «Лесной сказке» окотились несколько коз. Также был куплен и привезен козленок редкой для Барнаула нубийской породы.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульском зоопарке появились новые жители

Комбикорм, морковка и вода — все, что нужно для счастья камерунской и домашней пуховой козе. Эти животные здесь не первый год и каждую весну приносят потомство. А недавно в барнаульский зоопарк привезли новую породу — нубийскую.

Чоки вырос в одном из хозяйств Алтайского края. Особенности его породы – длинные уши и горбинка на носу, так называемый римский нос. Чоки, как и другие козы, активный. Любая возвышенность для него — вызов, будь это кормушка или спина человека.

Когда козлята подрастут, их поселят на мини-ферме. Барнаульский зоопарк планирует открыть ее в начале мая. У посетителей будет возможность посмотреть вблизи на кроликов, индюков, гусей, козлов и других сельскохозяйственных животных. Узнать, чем они питаются, как устроен их день.

Катунь24