Катунь24: В Алтайском крае выберут лучшего кинолога

Четвероногие сотрудники Алтайской таможни стоят на страже жителей края. Специалисты кинологической службы проводят досмотры грузового транспорта, личного багажа и даже самолётов. Лучших напарников ежегодно определяют по итогам краевых соревнований. За ними наблюдала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае выберут лучшего кинолога

Кинологический отдел Алтайской таможни создан в 2008 году. Сегодня в нём работают 8 специалистов со служебными собаками. Они заступают на дежурство на таможенных постах края, проводят досмотры в аэропорту и привлекаются правоохранительными органами на задержания.

На службу берут собак только охотничьих или пастушьих пород: спаниелей, лабрадоров, немецких овчарок, потому что у них очень развитое обоняние. Призывной возраст четвероногих – от 9 месяцев до 2 лет. Они проходят подготовку в учебных центрах Москвы или Анапы. Здесь каждая собака получает свою специализацию: поиск наркотических, табачных, денежных средств, а также взрывчатых веществ и боеприпасов. Затем собак распределяют по регионам, где местные кинологи продолжают их обучать.

На выполнение задания кинологу и его собаке даётся 12 минут. Чтобы победить, нужно найти искомый предмет за максимально короткий срок. Рекорд сегодняшних соревнований – 11 секунд. Победителя определят по итогам трёх соревновательных дней, в течение которых собаки будут проверять легковые автомобили, багаж и продемонстрируют свое «послушание».

Катунь24