Катунь24: В Алтайском крае снова ищут подрядчика для строительства хоккейной школы за 705 млн рублей

Исполнителю предстоит восстановить строительство катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай» на проспекте Сибирском. Перед этим ему будет нужно демонтировать часть конструкций.

Фото: pixabay.com

Стартовая цена контракта – 705 млн рублей. Весь объем работ нужно будет выполнить в срок до 25 декабря 2023 года. Прием заявок на участие в конкурсе закончится 18 мая 2021 года.

Это станет третьей попыткой Алтайского края построить крытый каток для школы олимпийского резерва. Изначально планировалось завершить стройку к 2016 году, сообщает «Интерфакс».

Впервые закупка на возведение I этапа объекта была проведена в конце 2011 года, тогда ее выиграло ООО «Сибстройкомпани» (Барнаул) с предложением 45,9 млн рублей. Подрядчик неоднократно срывал график строительства, работы были выполнены частично, а заказчик пытался взыскать со стройкомпании остаток аванса. К тому времени компания была признана банкротом, и в отношении нее открыто конкурсное производство.

В 2014 году был объявлен аукцион на выполнение II этапа строительства катка за 13,5 млн рублей. Его выиграло ОАО СПП «СтройГаз» (Барнаул), которое позже также было признано банкротом.

Катунь24