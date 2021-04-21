Катунь24: В Алтайском крае снова ищут подрядчика для строительства хоккейной школы за 705 млн рублей

Катунь24: В Алтайском крае снова ищут подрядчика для строительства хоккейной школы за 705 млн рублей

21.04.2021 0 Автор Горняк22

Исполнителю предстоит восстановить строительство катка с искусственным льдом для школы олимпийского резерва по хоккею «Алтай» на проспекте Сибирском. Перед этим ему будет нужно демонтировать часть конструкций.

Фото: pixabay.com

Стартовая цена контракта – 705 млн рублей. Весь объем работ нужно будет выполнить в срок до 25 декабря 2023 года. Прием заявок на участие в конкурсе закончится 18 мая 2021 года.

Это станет третьей попыткой Алтайского края построить крытый каток для школы олимпийского резерва. Изначально планировалось завершить стройку к 2016 году, сообщает «Интерфакс».

Впервые закупка на возведение I этапа объекта была проведена в конце 2011 года, тогда ее выиграло ООО «Сибстройкомпани» (Барнаул) с предложением 45,9 млн рублей. Подрядчик неоднократно срывал график строительства, работы были выполнены частично, а заказчик пытался взыскать со стройкомпании остаток аванса. К тому времени компания была признана банкротом, и в отношении нее открыто конкурсное производство.

В 2014 году был объявлен аукцион на выполнение II этапа строительства катка за 13,5 млн рублей. Его выиграло ОАО СПП «СтройГаз» (Барнаул), которое позже также было признано банкротом.

Катунь24

РубрикаАлтайский край

Добавить комментарий