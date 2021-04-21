Катунь24: В Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали горло

Об этом сообщает сообщество «Инцидент Барнаул» в социальных сетях.

Фото: pixabay.com Embedded video for В Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали горло

Пострадавший не помнит, где именно произошло нападение и как злоумышленники доставали нож.

«Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли, что не получилось зарезать, и скрылись», — рассказывает водитель.

Также таксист призвал своих коллег быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров. В данный момент нападавшие задержаны.

Дополнение: ГИБДД задержала подозреваемого, напавшего на таксиста с ножом.

Катунь24