Катунь24: В Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали горло

Катунь24: В Барнауле неизвестные напали на таксиста и перерезали горло21.04.2021
Об этом сообщает сообщество «Инцидент Барнаул» в социальных сетях.
Фото: pixabay.com
Пострадавший не помнит, где именно произошло нападение и как злоумышленники доставали нож.
«Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли, что не получилось зарезать, и скрылись», — рассказывает водитель.
Также таксист призвал своих коллег быть осторожнее и не брать подозрительных пассажиров. В данный момент нападавшие задержаны.
Дополнение: ГИБДД задержала подозреваемого, напавшего на таксиста с ножом.