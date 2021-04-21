Катунь24: В Белокурихе построили новый 4-звёздочный отель

Новый отель «Радуга» готовится к сдаче в алтайском городе-курорте Белокурихе. Он будет иметь четыре звезды.

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», в отеле разместится 34 номера, ресторан, конференц-зал и собственный spa-центр. Общая площадь шестиэтажного здания — 3770 кв. м.

В настоящий момент ведётся благоустройство прилегающей к отелю территории, а само здание комплектуют мебелью. Гостиницу к тому же уже выставили на продажу на сайте «Авито» за 250 миллионов рублей.

Расположился объект на краю города в окружении лесного массива. В шаговой доступности находится канатная дорога на гору Церковка. Чуть дальше также есть ещё один подъёмник на другую гору. Вблизи работают небольшие магазины.

Катунь24