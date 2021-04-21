Катунь24: В барнаульском зоопарке родился маленький муфлон

Это животное – представитель рода баранов и ближайший сородич домашней овцы.

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

О пополнении в семействе муфлонов сообщила пресс-служба «Лесной сказки» вчера, 19 апреля 2021 года, в своих аккаунтах во «Вконтакте» и Instagram. Детёныш появился на свет неделю назад.

«Самые зоркие и внимательные гости уже могут увидеть его рядом с мамочкой. Желаем малышу расти здоровым и крепким!» – указали сотрудники зоопарка в посте.

Катунь24