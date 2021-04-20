Катунь24: Врач назвал самую вредную для волос прическу

Самые вредные для здоровья волос прически те, в которых используется начес для создания объема, заявил врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

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«Самое вредное — то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы — так называемый начес, когда волосы против роста расчесывали, чтобы получался пышный пучок», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По словам врача, начес разрушает структуру волос («чешуйки» на их поверхности, которые уложены от корней к кончикам).

Чтобы вовремя заметить проблемы с волосами, необходимо смотреть на ширину пробора: чем он шире, тем скорее нужно обратиться к специалисту, отметил врач.

Если у вас жирные волосы, то не стоит злоупотреблять соответствующим шампунем, потому что в этом случае мы стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше секрета.

«Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь», — пояснил специалист.

Катунь24