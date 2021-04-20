Катунь24: В Алтайском крае назначили нового замминистра культуры

К исполнению обязанностей заместителя министра культуры Алтайского края приступил начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью Дмитрий Аристов.

Фото: culture22.ru

Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор края Виктор Томенко 19 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Дмитрий Аристов окончил Алтайский политехнический институт им. И. И. Ползунова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Начинал свою трудовую деятельность плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером. После замещал должности специалиста инспекции государственного строительного надзора управления Алтайского края по строительству и архитектуре, а затем – руководителя, а также занимал руководящие должности в строительных компаниях. С 2019 по 2020 год он возглавлял комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

В Министерстве культуры Алтайского края Дмитрий Аристов будет курировать вопросы, связанные со строительством, ремонтом и реконструкцией объектов культуры в рамках федеральных и краевых программ, реализацией национального проекта «Культура», а также возглавлять отдел музейной деятельности и связей с общественностью.

Катунь24