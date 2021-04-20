Катунь24: В Белокурихе выпал снег

Осадки выпали в городе-курорте 19 апреля 2021 года.

Фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте aleksei_salamatov

Местные жители делятся фотографиями и видео выпавшего снега в социальных сетях.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Саламатов (@aleksei_salamatov)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Йога/Бийск (@yoga_iengara_biysk)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Саламатов (@aleksei_salamatov)

Отметим, 20 апреля в крае будет преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождём. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит -2…+3 гр.

Катунь24