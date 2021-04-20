Катунь24: В Белокурихе выпал снег

Катунь24: В Белокурихе выпал снег20.04.2021
Осадки выпали в городе-курорте 19 апреля 2021 года.
Фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте aleksei_salamatov
Местные жители делятся фотографиями и видео выпавшего снега в социальных сетях.
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Отметим, 20 апреля в крае будет преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождём. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит -2…+3 гр.