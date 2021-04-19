Катунь24: В Алтайском крае ожидается усиление ветра и снег

Ночью и утром 19 апреля в регионе ожидаются порывы ветра и осадки в виде дождя и мокрого снега.

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В ЦГМС Алтайского края прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с, на большей части Алтайского края небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможно появление временного снежного покрова. На дорогах местами гололедица.

Столбики термометров днём покажут 0…+5 градусов по Цельсию.

Катунь24